Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Ediz Hun Karşıyaka’da!Karşıyaka Belediyesi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen “İleri Yaş Etki
Zahide Yetiş, büyük bedenler için giydi
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