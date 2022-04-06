Ediz Hun Karşıyaka’da!

Ediz Hun Karşıyaka’da!

 Karşıyaka Belediyesi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen “İleri Yaş Etki
Ana Sayfa Magazin 6 Nisan 2022 26 Görüntüleme

Zahide Yetiş, büyük bedenler için giydi

Zahide Yetiş, büyük bedenler için giydi
Gelinlik modasının en beğenilen modacılarından Pınar Bent, yeni koleksiyonunu Adile Sultan Sarayı’nda yapılan defileyle beğeniye sundu.
Defilenin baş mankenliğini kırmızı gelinliğiyle Gizem Özdilli, defilenin sürprizi kraliçeleri andıran gelinliğiyle Zahide Yetiş oldu.
Zahide Yetiş, modacının en özel tasarımlardan birini giydi. Pınar Bent yaptığı açıklamada bu koleksiyonunu tasarlarken büyük beden gelinlerin de hayallerini gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi.
“KIRMIZI GELİNLİĞE AŞIK OLDUM”
Defilenin en dikkat çekici parçalarından biri olan kırmızı gelinliği giyen Gizem Özdilli, “Defileden iki saat önce giydim ve elbiseye aşık oldum. Düğünüm olursa bunu giymeyi isterim” dedi.
Pınar Bent defilesini yakında dünyaevine girecek Şenol İpek de izledi. Şenol İpek’in nikah şahitliğini yapmaya hazırlanan eski gol kralı Tanju Çolak gelinlik bakmaya geldiklerini dile getirdi.
ECE GÜRSEL: İSTESEM 20 KERE EVLENİRDİM
Pınar Bent defilesini izlemeye gelen ünlü isimlerden Ece Gürsel sayısız gelinlik giydiğini ama gerçekte bu mutluluğunu yaşamadığını söylerken, “Ucundan kıyısından döndüğüm çok oldu. İstesem mutlaka evlenirdim. Kafama koyduğum bir şeyi mutlaka yaparım. Demek ki evliliği hiç istememişim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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