Zeki Müren’in ölümü ve besteleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Yeni kitabındaki sırları birinci kere Yasemin Bozkurt’a açıklayan ses sanatkarı ve muharrir Onur Akay, Zeki Müren ve Gönül Yazar’la ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Yasemin’in Penceresi” isimli programla hafızalara kazınan ünlü sunucu Yasemin Bozkurt, UçanKuş TV’de Figen Civan’la birlikte sunduğu “Canlı Masa” isimli programa, ses sanatkarı ve müellif Onur Akay’ı konuk etti ve Akay’ın geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı “Görmeden Sevmek” isimli şiir, anı ve röportaj kitabındaki sırları masaya yatırdı. Canlı yayında Zeki Müren’le ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Akay, izleyiciyi ve sunucuları şok etti. Bozkurt Akay’a, “Kara kutu üzere konuştukça bizi şok ediyorsun.” tabirlerinde bulundu.

“Zeki Müren’in Tüm Besteleri Şükrü Tunar’a Ait”

Bergüzar Korel’in annesi oyuncu Hülya Darcan’ın öz dayısı ve gazino devirlerinde Zeki Müren’in en büyük rakibi usta sanatçı Adnan Pekak’la, 2003 yılında Ankara Maltepe’deki meskeninde röportaj yaptığını söyleyen Onur Akay, Pekak’ın kendisine Zeki Müren’in hayatında hiç beste yapmadığını lisana getirdiğini söz etti. Zeki Müren’in tüm ünlü bestelerinin özgün notalarını gördüğünü ve hepsinde kelam ve müzik Şükrü Tunar yazdığını ve Tunar’ın el yazısı ile yazıldığını açıklayan Onur Akay, yıllar evvel Şükrü Tunar’ın oğlunun bu notaları gazeteci Aykut Işıklar’a da götürdüğünü ve bir kopyasın da Işıklar’da olduğunu söyledi. Ayrıyeten Zeki Müren’in son bestesi olarak bilinen “Gece Kirpikli Kadın” isimli yapıtın de İlyas Tetik’e ilişkin olduğunu, Zeki Müren’le Şükrü Tunar ortasında özel bir muahede olduğunu ve Zeki Müren’in Şükrü Tunar’a bu muahede gereği yüklü ölçüde para verdiğini tabir etti.

Zeki Müren İntihar mı Etti?

Kitabını 2016 yılında kendisine 50 bin TL’lik tazminat davası açan Diva Bülent Ersoy’a ithaf etmesi ile konuşulan Onur Akay, canlı yayında Zeki Müren’in intihar ettiğini açıkladı. Akay, “Zeki Müren’le ilgili bilinmeyenler çok sayıda efsane isimle yaptığım röportajlarla ve 20 yıldır yaptığım araştırmalarla ortaya çıktı. Zeki Müren, ölmeden evvel Hulki Cevizoğlu’na da yaptığı intihar planını anlatmış lakin Hulki Beyefendi bu planı anlatmadı. İntihar planı bana da anlatıldı. Tek kurşunla hayatına son vermeyi planlarken, sahnede ölmek için her vakit dua eden Müren, TRT’de müzik söylediği birinci mikrofonun kendisine ödül olarak verileceğini duyunca, o planından vazgeçmiş, intihar planını ilaçlarını almayarak sahnede uygulamayı düşünmüş ve yakınlarından iki şahsa söylemiş. Yani Zeki Müren intihar etti.” sözlerini kullandı.

Nikâh Şahidi ile Aşk Yaşayan Assolist Kim?

Onur Akay’ın, yedi kere evlendiği bilinen ünlü assolistlerden Gönül Yazar’ın üçüncü evliliği ilgili anlattığı bir sır da dikkat çekti. Şair Halil Soyuer’in kendisine Gönül Yazar’ın üçüncü evliliği ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntısı anlattığını söyleyen Akay, “Gönül Muharrir 1962 yılında oyuncu Özden Çelik’le evlenmiş ve o evlilik gerçekleşirken nikah şahidi sunucu Orhan Boran’mış. 1963 yılında Çelik’ten ayrılan Müellif, nikah şahidi Orhan Boran’la aşk yaşamaya başlamış.” dedi.

Devran Çağlar Eşref Kolçak’ın Oğlu, Harun Kolçak’ın Kardeşi mi?

Yıllardır bir kent efsanesi olan bu hususa da açıklık getiren Onur Akay, “Ortaköy’de Devran Çağlar’a efsane oyuncu Eşref Kolçak’ın oğlu olduğuna dair tezleri sormuştum. Devran, “Sevgili Onur Akay, benim Harun Kolçak’la kardeş olduğum büsbütün asılsızdır. Sahip olduğum ailem kadar değerli bu aileye mensup olsa idim, bunu gururla da söylerdim zati.” tabirlerini kullanarak yalanlamıştı.” açıklaması ile bu mevzuya da son noktayı koydu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı