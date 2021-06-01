Zeynep Bastık, Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum adidas ile denizler için koşuyor

Son periyodun dikkat çeken isimleri Zeynep Bastık, Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum; #yarıniçinbugünkoş davetiyle adidas ve Parley’in denizlerdeki plastik atığa dur demek için birlikte yürüttüğü Run For The Oceans projesinin kampanya görüntüsünde yer aldılar.

Son devrin dikkat çeken isimleri Zeynep Bastık, Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum; #yarıniçinbugünkoş davetiyle adidas ve Parley’in denizlerdeki plastik atığa dur demek için birlikte yürüttüğü Run For The Oceans projesinin kampanya görüntüsünde yer aldılar. Atlet ve çevreci kimlikleriyle de bilinen bu üç isim, kampanyanın hem duyurulmasına hem de farkındalığın artırılmasına takviye veriyorlar.

adidas ve Parley’in denizlerdeki plastik kirliliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmak için oluşturduğu Run For The Oceans’a Türkiye’nin genç ve ünlü isimleri de katkıda bulundu. Kampanyanın Türkiye ayağına dayanak veren adidas Türkiye Marka Elçisi Zeynep Bastık, Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum; adidas Runners grubuyla birlikte herkesi denizlerdeki plastik kirliliğini önlemek için 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri ortasında koşmaya davet ediyor.

Tüm dünyanın birleşmeye ve okyanuslar için koşmaya davet edildiği kampanyaya dayanak veren üç ismin kamera karşısına geçtiği sinema, “2050 yılından bildirinin var” duyurusuyla başlıyor. Etrafa olan duyarlılıklarıyla bilinen Bastık, Şahinkaya ve Kuzum, “bize katıl #yarıniçinbugünkoş” diyerek okyanusların plastik atıklardan arındığı bir gelecek için davette bulunuyorlar.

adidas Türkiye Marka Elçisi Zeynep Bastık “2050’de denizlerde balıktan fazla plastik atık olmamalı! Herkesi bu hususta daha şuurlu olmaya ve farkındalığı daima birlikte yükseltmeye davet ediyorum.”

Nilperi Şahinkaya “Her yıl 360 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve 10 plastikten 9’u geri dönüştürülmüyor. Geri dönüşüm şuuru bizi ve gelecek kuşakları kurtarabilir.”

Boran Kuzum “Her gün 1440 kamyon plastik atık denizlere dökülüyor! Denizlerimizi, geleceğimizi daha fazla düşünmeli ve artık buna bir son vermeliyiz. Sporla bunu başarabiliriz.”

#yarıniçinbugünkoş sloganıyla start alan kampanya kapsamında adidas ve Parley, adidas Running uygulaması (Strava / Joyrun) aracılığıyla koşulan her kilometre için 10 plastik şişe atığını toplayacak. Kampanyanın sonuna kadar tam 500,000 pound tartıda plastiğin plajlardan, adalardan ve kıyı şeritlerinden temizlenmesi hedefleniyor. 28 Mayıs-8 Haziran ortası adidas Runnning uygulaması üzerinden yapılacak koşuların dahil olacağı aktifliğe LINKTEN 8 Haziran’a kadar kaydolmak mümkün.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı