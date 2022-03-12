Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) çağrısı ile 12 Mart Cumartesi günü Yelki’de belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşların yoğun katılımıyla “Zeytinime Dokunma” buluşması gerçekleşti.

Buluşmaya katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin; “Öncelikle bu önemli mesele için bizi bir araya getiren EGEÇEP’e çok teşekkür ederim.

Seferihisarlı köylüler için zeytin ağacının altı demek, çocuklarının, kendilerinin hatta anne babalarının çocukluklarının geçtiği yer demek. Zamanında Yırca’da termik santral uğruna katledilen 6 bin 666 ağaç için mahallenin muhtarı evlatlarımızı öldürdüler demişti. Orhanlı’da yapılmak istenen JES’e karşı zeytin ağaçlarını savunan köylülerimiz de aynılarını söyledi” dedi.

Zeytini en iyi beraber büyüdüğü insanlar savunur diyerek konuşmasına devam eden Yetişkin; “Bu sebeple yerel yönetimler olarak üzerimize çok iş düştüğünü düşünüyorum. Zeytinini savunan köylümüzü, çiftçimizi desteklemeye ve bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Yelki’de düzenlenen etkinlik 45 katılımcı kuruluşun basın açıklaması gerçekleştirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı