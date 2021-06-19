Zeytinyağının Oscar’ı Türkiye’ye!

Manisa’da üretilen Ege’nin Kalbi Natürel Sızma Zeytinyağı, zeytinyağının Oscar’ı olarak bilinen Japan Olive Oil Prize’da (JOOP-Japonya Zeytinyağı Ödülleri) Altın Madalya kazandı. 20 ülkenin zeytinyağı ile yarışarak Altın Madalya almaya hak kazanan Ege’nin Kalbi, soğuk sıkım ve erken hasat olarak her yıl limitli ölçüde üretiliyor

Türkiye’de üretilen Ege’nin Kalbi Natürel Sızma Zeytinyağı, dünyanın en değerli yarışlarından biri olan Japan Olive Oil Prize’da (JOOP-Japonya Zeytinyağı Ödülleri) Altın Madalya kazandı. Zeytinyağının Oscar’ı sayılan mükafatla birlikte Manisa’nın bu alandaki başarısı dünya çapında tescillenmiş oldu.

Birinci müsabakada büyük mükafatı aldı

Ege’nin Kalbi markası 1940’lardan bu yana Türkiye’de zeytinyağı üretimi deneyimine sahip. Manisa’nın Saruhanlı Büyükbelen Bölgesi’nde Ege’nin Kalbi markasıyla natürel sızma, natürel birinci zeytinyağı ve özel seri olarak limitli üretimle piyasaya sunuluyor. Ege’nin Kalbi, dünyanın en itibarlı zeytinyağı ödüllerinden olan JOOP’a birinci müracaatında Natürel Sızma Zeytinyağıyla büyük mükafata layık görüldü.

Mükafatı nasıl kazandı?

Ege’nin Kalbi zeytinyağları, bu başarıyı üretim süreciyle elde etti. Ekim ayı başında toplanan zeytinler, 4-6 saat ortasında sıkım sürecinden geçiriliyor. Bu süreçle birlikte tüm eserler erken hasat oluyor. Birebir vakitte sıkım süreci 24 derecede yapıldığı için ‘soğuk sıkım’ olarak tanımlanıyor. Natürel sızma zeytinyağlarının hepsi erken hasat ve soğuk sıkım ile 0,4’lük asiditeye sahip oluyor. Her hasat devrinde eserler, TÜBİTAK ve Tarım Orman Bakanlığı Zeytincilik araştırma enstitüsünce tadım testleri olan duyusal tahlil testleri, besin pahaları ve çok kıymetli olan polifenol testleri ile tahlil ediliyor.

Dünyaya ihraç ediliyor

Ege’nin Kalbi markasının ve işletmenin kurucusu Şahin Turan, altın madalyayı Türkiye’ye getirmekten gurur duyduklarını belirterek, “Bundan sonraki maksadımız kalitemizi daima kılarak daha fazla milletlerarası müsabakada başarılarımızı sürdürmek olacak” diyor. Hala Türkiye’de online pazarlar ve seçkin mağazalarda bulunan Ege’nin Kalbi eserleri, yurtdışına da ihraç ediliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı