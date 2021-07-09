Zihin gelişimine katkı sunan Misto Game’e yoğun ilgi

Muratbey’in, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark iş birliği ile geliştirdiği Misto Game, başta çocuklar olmak üzere oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çocukların zihin gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan Misto Game, bu vakte kadar yaklaşık 112 bin sefer indirildi.

Muratbey’in, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark iş birliği ile geliştirdiği Misto Game, başta çocuklar olmak üzere tüm yaştan oyuncuların ilgisiyle karşılaşıyor. Misto Game, bu vakte kadar Google Play’den yaklaşık 70 bin kere; App Store’dan ise 42 bin defa indirildi.

Misto Game; oyuncuların hatırlama, düşünme, hayal kurma, bilgiyi kodlama, depolama, öğrenme, dikkat, geri çağırma üzere zihinsel strateji marifetlerini kendine has bir halde uygulama içerisinde geliştiren eğitsel bir oyun. Misto Game; çocukların sorun çözme, yaratıcılık, analitik düşünme hünerlerinin gelişimine katkı sunan bir senaryo ile ön plana çıkıyor.

Çocuklar için tek parmakla oynama özelliği

Alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan Misto Game; yetişkinler tarafından da severek oynanıyor. App Store ve Google Play’den fiyatsız indirilebilen oyunda şirin canavar Misto, labirentteki platformlar üzerinde yürüyerek ve pürüzleri aşarak tüm peynirleri yiyor. Misto, peynir yemeyi tamamladığında çıkış kapısını açarak bir sonraki kısma geçiş yapıyor. Misto Game, tek parmakla oynama özelliği ile her an rahatlıkla oynanabiliyor. Ekranın rastgele bir yerine dokunularak Misto’nun platformlar ortasında geçişi sağlanabiliyor. Tüm iOS ve Android aygıtlarda oynanabilen oyunun imaj kalitesi ve sesleri aygıtların ayarlarına uygun olarak otomatik gerçekleşiyor.

Gün ışığı vitamini Misto’da



Muratbey, çocuk ya da yetişkin herkesin bir yandan Misto Game ile keyifli vakit geçirmesini sağlarken, bir yandan da çocukların peyniri severek yemeleri için besleyici ve lezzetli doğal bir peynir çeşidi olarak Muratbey Misto’yu tüketicilerle buluşturuyor. Muratbey’in en sevilen eserlerinden olan ve dünyanın D vitamini ile zenginleştirilmiş birinci biçim hal peyniri Muratbey Misto; eğlenceli, besleyici ve lezzetli doğal bir peynir çeşidi olarak büyük bir beğeniyle tüketiliyor. D vitaminiyle bağışıklığın korunmasında da tesirli bir dayanak sunan Misto, çocukları hastalıklardan uzak tutmaya yardımcı oluyor. 100 gramı günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33’ünü karşılayan Muratbey Misto, ABD besin yönetmeliği FDA’ya nazaran “Mükemmel D vitamini kaynağı” olarak tanımlanıyor. Misto peynirin yalnızca 100 gramında 650 mg kalsiyum, 16,5 gram protein ve 5 mcg D vitamini bulunuyor. Bu ölçü, çocukların günlük D vitamini muhtaçlığının üçte birine denk geliyor. Keyifli bir atıştırmalık olarak tüketilen Misto; dinozor, yunus, penguen, kedi, ördek ve tavşan figürleriyle çocukların hayallerine de ilham kaynağı oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı