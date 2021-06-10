Zoom, 2022 Mali Yılı İlk Çeyrek Raporunu Açıkladı

Birinci çeyrek toplam geliri evvelki yılın birebir devrine nazaran 191 büyüyerek 956,2 milyon dolar oldu

Son 12 ayda gelire 100 bin dolardan fazla katkı yapan müşteri sayısı geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran 160 arttı

Toplam çalışan sayısı 10’dan fazla olan müşteri sayısı 497 bine çıkarak, geçen yılın birebir devrine nazaran 87 arttı

Zoom Görüntü Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), 30 Nisan 2021’de sona eren birinci mali çeyrek finansal yılı sonuçlarını açıkladı.

Zoom kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Mali yıla; yüksek kârlılık ve nakit akışı ile birleşen yıldan yıla 191 gelir artışının da tesiriyle güçlü bir kârlılık ve nakit akışı ile başladık. Müşterilerimizin her yerden çalışabilmesi ve öğretim görmesine olan değişmez bağlılığımız ile genişleyen, yenilikçi ve akıcı görüntü irtibat platformumuz başarılı sonuçlar getirmeye devam etti. Bu sağlam başlangıçla, mali yılın tamamı için beklentimizi 3,975 milyar dolardan 3,99 milyar dolara yükseltmekten ötürü memnuniyet duyuyoruz. Ayrıyeten teknoloji portföyümüzü güçlü görüntü SDK’mızla geliştiricilere ve Zoom Events ile kurumlara ulaştırdık. İşi artık bir yerle tanımlamak kâfi değil, Zoom’un ilişki kurmak ve en güzel fikirleri hayata geçirebilmeleri için takımlarınıza güç kattığı bir alana dönüştü. Hem fizikî hem sanal temaslarda daha çok esneklik, üretkenlik ve memnunluk imkanı veren hibrit çalışma dönüşümüne öncülük etmek için güç doluyuz” halinde konuştu.

2022 Mali Yılı Birinci Çeyrek Finansal Özeti:

Gelirler: Toplam gelir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 191 artarak 956,2 milyon dolar oldu.

Toplam gelir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 191 artarak 956,2 milyon dolar oldu. Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının birinci çeyreğine nazaran 23,4 milyon dolar artarak 226,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Pay bazlı tazminat sarfiyatı ve ilgili maaş bordrosu vergileri, ismi pay senedi bağışıyla ilgili masraflar ve satın almayla ilgili sarfiyatlar için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının birinci çeyreğine nazaran 54,6 milyon artarak 400,9 milyon dolara yükseldi. Birinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı 23,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı 41,9 olarak kaydedildi.

GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının birinci çeyreğine nazaran 23,4 milyon dolar artarak 226,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Pay bazlı tazminat sarfiyatı ve ilgili maaş bordrosu vergileri, ismi pay senedi bağışıyla ilgili masraflar ve satın almayla ilgili sarfiyatlar için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının birinci çeyreğine nazaran 54,6 milyon artarak 400,9 milyon dolara yükseldi. Birinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı 23,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı 41,9 olarak kaydedildi. Net Gelir ve Pay Başına Net Gelir: Çeyrek için ismi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2021 mali yılının birinci çeyreğinde 27 milyon dolar ve pay başına 0,09 dolarken, bu çeyrekte 227,4 milyon dolar yahut pay başına 0,74 dolar oldu. Pay bazlı tazminat masrafı ve ilgili bordro vergileri, ismi pay senetlerinin hayır hedefli bağışlarıyla ilgili sarfiyatlar, satın almayla ilgili masraflar ve katılan menkul değerlere atfedilebilen dağıtılmamış çıkarlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 402,1 milyon dolar oldu. 2021 mali yılının birinci çeyreğinde GAAP dışı net pay başına gelir 1,32 dolar, GAAP dışı net gelir 58,3 milyon dolar ve pay başına 0,2 dolardı.

Nakitler ve Pazarlanabilir Teminatlar: 30 Nisan 2021 prestijiyle toplam nakit, nakit gibisi varlıklar ve pazarlanabilir teminatlar 4,7 milyar dolardı.

Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2021 mali yılının birinci çeyreğinde 259 milyon dolarken, bu çeyrekte 533,3 milyon dolar oldu. Gayrimenkul ve ekipman alımlarının hariç bırakıldığı operasyonel aktivitelerden doğan net nakit olarak tanımlanan hür nakit akışı, 2021 mali yılının birinci çeyreğinde 251,7 milyon dolarken, bu çeyrekte 454,2 milyon dolar oldu.

Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler ortasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2022 mali yılı birinci çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları aşağıdaki üzeredir:

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 497 bin ve geçen mali yılın birebir çeyreğine nazaran 87 arttı.

Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 1.999 müşteriye ulaşılırken, bu sayı geçen mali yılın birebir çeyreğine nazaran azami 160 arttı.

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, art geriye 12 çeyrek boyunca 130’un üzerinde gerçekleşti.

Finansal Görünüm: Zoom, 2022 mali yılı ikinci çeyrek ve 2022 mali yılının tamamı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.

2022 Mali Yılı İkinci Çeyrek: Toplam gelirin 985 ile 990 milyon dolar ortasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 355 ile 360 milyon dolar ortasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında pay başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 311 milyon dolar GAAP dışı yüklü ortama pay ile 1,14 ile 1,15 dolar ortasında olması bekleniyor.

2022 Tam Mali Yılı: Toplam gelirin 3,975 ile 3,990 milyar dolar ortasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyet gelirinin 1,425 ile 1,44 milyar dolar ortasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı pay başı gelirin yaklaşık 311 milyon GAAP dışı yüklü ortalama pay ile 4,56 ile 4,61 dolar ortasında olması bekleniyor.

Zoom’un açıklanan sonuçları, GAAP dışı sonuçların en karşılaştırılabilir GAAP ölçümleriyle değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. GAAP dışı rehberlik tedbirlerine karşılık gelen GAAP ölçümleri, gelecekte ortaya çıkabilecek harcamaların meçhullüğü sebebiyle makul olmayan bir efor olmadan, ileriye dönük olarak hazırlanmamıştır.

Tamamlayıcı bir mali sunum ve öbür bilgilere Zoom’un yatırımcı bağları web sitesi (investors.zoom.us) adresinden erişebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı