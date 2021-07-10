Zorlu Center’a Yenilenebilir Enerji Sertifikası

Şiddetli Center, alışveriş merkezinde kullandığı enerjiyi Memleketler arası Yenilenebilir Güç Sertifikası(I-REC) ile belgelendirerek sürdürülebilir bir hayat için yenilenebilir güç üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

Güçlü Gayrimenkul, Kuvvetli Grubu’nun insan odaklı sistemler ve yenileyici iş modelleri odağında yüksek kıymet yaratmak üzere hayata geçirdiği ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda; sürdürülebilirliği merkezine alarak Şiddetli Center’ı çevresel, toplumsal ve yönetimsel manada geliştirmeye devam ediyor.

Şiddetli Center bu anlayışla, Şiddetli Kümesi şirketlerinden Güçlü Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi Milletlerarası Yenilenebilir Güç Sertifikası(I-REC) ile belgelendirdi. Güçlü Center, alışveriş merkezi için aldığı bu sertifikayla Güçlü Enerji’nin Alaşehir I Jeotermal Santrali’nde ürettiği yeşil enerjiyi kullandığını belgelendirerek sürdürülebilir bir ömür için yenilebilir güç üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

Sürdürülebilir bir ömür için yenileyici iş modelleri geliştiren Güçlü Center, bilhassa akıllı idare sistemleriyle elektrikli taksiden elektrikli araç şarj ünitelerine kadar uzanan birçok uygulamasıyla hayatı kolaylaştırırken çevresel tesirini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kuvvetli Center’da bulunan Güçlü Güç’ün yeni jenerasyon güç markası ZES’e ilişkin elektrikli araç şarj istasyonları da elektrikli arabalara sağladığı elektriğin, pak güçten elde edildiğini Milletlerarası Yenilenebilir Güç Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor.

Mevcut birçok uygulamasının yanı sıra çevresel tesirini azaltacak birçok adım atan Güçlü Center, aldığı ISO 50001 Güç İdare Sistemi Evrakı ile sürdürülebilir güç kullanımı konusunda kıymetli bir adım atmıştı. Şiddetli Center sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşımı doğrultusunda aldığı Milletlerarası Yenilenebilir Güç Sertifikası(I-REC) ile büsbütün gönüllük aslıyla yüzde yüz yenilebilir güç kullanımına geçtiğini tescillemiş oldu.

Yenilenebilir güç yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak gayesi ile oluşturulan Yenilenebilir Güç Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her ünite elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek emniyetli bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC (International Renewable Energy Certificate), tüketicilerin yenilenebilir güç kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için şuurlu bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı