Zorlu Enerji, 3’üncü kez Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markası oldu

Kuvvetli Güç, bölümünde üst üste 3’üncü sefer Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markası oldu

Müşterilerine kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamayı prensip edinen Şiddetli Güç, Şikayetvar kullanıcılarının marka tecrübelerini tahlil ederek oluşturduğu istatistiklere nazaran belirlenen A.C.E Awards “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülleri”nde ‘Enerji’ kategorisinde 3’üncü defa üst üste müşteri memnuniyetini en âlâ sağlayan marka oldu.

Müşteri tecrübesini en uygun yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedefiyle dijitalleşmenin odağında yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Güçlü Enerji, Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen platformunun Şikayetvar A.C.E Awards “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülleri”nde (Achievement in Customer Excellence) ‘Enerji’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Kuvvetli Güç, Şikayetvar kullanıcılarının marka tecrübelerinin tahlili sonucu belirlenen Kusursuz Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülleri’nde ‘Diamond Ödülü’nün sahibi oldu.

Kuvvetli Güç, üçüncü defa üst üste müşteri memnuniyetini en güzel sağlayan marka mükafatını kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Kullanıcılarına en düzgün müşteri tecrübesi yaşatarak, güç kategorisinde son üç yıl üst üste birebir mükafatın sahibi olan Şiddetli Enerji’nin bu başarısına, çatısı altındaki tüm ünitelerini sürece entegre etme kabiliyetinin yanı sıra talep ve şikayetlere birebir gün içerisinde tahlil üreten özel Davet Merkezi takımının katkısı büyük oldu. Şiddetli Güç, CRM projesi kapsamında müşterilerine dijital ve birinci kontakta tahlil sağlayan projeleri devreye alarak şikâyet ve taleplere gelen tahlil oranını artırdı.

Şiddetli Güç ailesi ismine ‘Diamond Ödülü’nü alan Kuvvetli Güç Kurumsal İrtibat Küme Müdürü Funda Küçükosmanoğlu “Sektörümüzde, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markası olmaktan ve bu mükafatı üç sene üst üste almaktan ötürü büyük gurur duyuyoruz. Bu mükafatın gerisinde ağır bir emek ve büyük Kuvvetli Güç ailesi var. Bu nedenle tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da müşterilerimizin itimadına layık olmaya, onlarla kurduğumuz bu bağı pekiştirmeye ve tepedeki yerimizi muhafazaya devam edeceğiz’’ dedi.

Operasyonel süreçlerin teknoloji kullanılarak mükemmelleştirilmesi ve müşteri tecrübesinin müşteri beklentileri doğrultusunda dijitalleşmesini hedefleyen Güçlü Enerji, hayatı kolaylaştıran uygulamaları ile kesiminde fark yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı