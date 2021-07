Zorlu Enerji, enerjisi bitmeyen mühendis kadınları bir araya getirdi

Kuvvetli Holding’in dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap veren ortak sürdürülebilirlik stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 odağında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlama konusunda proaktif davranan Güçlü Enerji, toplum için yüksek paha yaratacak etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımıyla iş gücüne eşit iştiraki sağlamak emeliyle üzerine düşen tüm sorumlulukları sahiplenen Şiddetli Güç ve Turkish Women in Renewables and Energy (TWRE), Dünya Bayan Mühendisler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen ‘Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar’ panelinde alanında uzman bayan mühendisleri ağırladı.

İşin uzmanı olur, cinsiyeti olmaz

Dünya Bayan Mühendisler Günü’nün manasına uygun olarak düzenlenen ‘’Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar’’ panelinde, bayanların her meslekte uzmanlaşması için desteklenmesinin kıymeti konuşuldu. Sürdürülebilir bir toplum için ön şartın ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’nin sağlanması olduğu ve mesleklerin cinsiyetinin değil, lakin uzmanı olacağına dikkat çekilen panelde; fırsat eşitliği sağlandığında bayanların mühendislik kesimine getireceği özgün, yenilikçi, mert ve yaratıcı bakış açısı iştirakçilerle paylaşıldı.

Hayatın her alanında ve iş ömründe ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’nin desteklenmesi, ve toplumda bayanların güçlendirilmesi tarafında daha fazla aksiyon alınması gerektiğine dikkat çekilen panel, TWRE Kurucusu Sedef Budak moderatörlüğünde, TESAB – CIGRE Women in Engineering İdare Konseyi Temsilcisi, Yüksek Mühendis Dilek Gürsu, MÜKAD Mimar Mühendis Bayanlar Derneği İdare Şurası Lideri Züleyha Özcan, MÜKAD Mimar Mühendis Bayanlar Derneği Lider Yardımcısı Esma Sarıaslan Divrikli, Akademisyen, Teşebbüsçü Dr. His Erten ve Şiddetli Güç Mühendisi Seher Kahraman’ın iştiraki ile yapıldı.

“Mühendislik, mesleksel ayrımcılığın en fazla görüldüğü kesimlerden biri”

Bayanların işgücü piyasasındaki bugünkü pozisyonlarına birçok gayretin sonucunda geldiklerini belirten TWRE Kurucusu Sedef Budak, bayanların mesleksel ayrımcılığa en fazla maruz kaldığı dallardan birinin mühendislik olduğunu söyledi. Politik, akademik ve özel dalda güçlü bayan rollerinin, bilim ve mühendislik alanında bayan istihdamını yükselteceğine dikkat çeken TESAB – CIGRE Women in Engineering İdare Heyeti Temsilcisi, Yüksek Mühendis Dilek Gürsu, farklı bakış açısına sahip bayan mühendislerin özel şirketlerde ve kamuda desteklenmelerinin ülkemizde güçlü bayan rol modelleri ortaya çıkaracağını belirtti. MÜKAD Mimar Mühendis Bayanlar Derneği İdare Heyeti Lideri Züleyha Özcan da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini dikkate alarak ilerleyen ülkelerin ekonomilerinde önemli bir büyüme yaşandığını tabir etti. Akademisyen, Teşebbüsçü Dr. His Erten ise kesimde mühendisler kadar teknik takımlara ve bayan teknisyenlere de gereksinim olduğunu belirterek, “Çocukların yeteneklerini genç yaşta keşfederek, yapacağımız yanlışsız yönlendirmeyle düzgün teknikerler yetiştirmeliyiz. Böylece ülkemizin yenilenebilir güç teknolojilerinde gereksinim duyacağı orta eleman istihdamına da katkıda bulunmuş oluruz” dedi.

“Güçlü Enerji olarak fırsat eşitliğini hayata geçirmek için çalışıyoruz”

Panelist olarak yer alan Şiddetli Güç Mühendisi Seher Kahraman Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda Şiddetli Enerji’nin, Eşit Bi’Hayat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımı ile şirket içi bayan istihdamını her geçen gün daha da artırdığını paylaşırken, panelin kapanış konuşmasını yapan Şiddetli Güç Kurumsal İrtibat Küme Müdürü Funda Küçükosmanoğlu, “Sürdürülebilirliğin temelinde çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Bu nedenle fırsat eşitliğini yalnızca bayan istihdamı ve meslek idaresi alanında değil, işimizin tamamında hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı