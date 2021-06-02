Zorlu Enerji her yıl 20 ton karbondioksit salımının önüne geçecek

Türkiye için geleceğin pak gücünü üreten Kuvvetli Güç, bölümünde bir prensip imza atarak “Dijital Abonelik Hizmetleri”ni devreye soktu. İş süreçlerini hızlandırdığı üzere kağıt tüketiminde tasarruf sağlayan etraf dostu projeyle her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlanacak ve 20 ton karbondioksit (CO2) salımının önüne geçilecek

Türkiye’nin yenilenebilir güç alanındaki öncü şirketlerinden Kuvvetli Güç, etraf dostu bir projeyi daha hayata geçirerek, Türkiye’de bir unsur imza attı. Şiddetli Enerji’nin vakit ve güç tasarrufu sağlamak maksadıyla başlattığı “Dijital Abonelik Hizmetleri” ile her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlanacak ve 20 ton karbondioksit (CO2) salımının önüne geçilecek.

Tüm mukavele süreçleri dijital takip edilebiliyor

Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen “Dijital Abonelik Hizmetleri” ile Kuvvetli Güç müşterileri abonelik süreçlerini imzaya gerek olmadan gerçekleştirebilecek, kontratlarını dijital olarak görüntüleyebilecek ve birçok abonelik sürecini yeniden dijital olarak tamamlayabilecek.

Müşteriler aralı abonelik süreçlerine imkan sağlayan ‘Dijital Abonelik Hizmetleri’ni; Güçlü Enerji kurumsal web sitesi Elektrik Perakende Online Süreçler sayfası, e-devlet uygulaması, 08509333999 numaralı Davet Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Dijital kanal sayısını artırarak müşterilerine farklı hizmet tecrübesi yaşatmayı hedefleyen Kuvvetli Güç, ‘Dijital Abonelik Hizmetleri’ ile yıl içerisinde aldığı 250 binin üzerindeki abonelik süreçlerinin yüzde 80’ini dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı