Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki hisse devri

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin 31.05.2021 tarihli ve 2021/29 sayılı idare şurası kararı uyarınca, Pakistan’daki faaliyetleri ile ilgili olarak küme yapılandırması kapsamında, sermayesini temsil eden hisselerin tamamına sahip olduğumuz Dubai’de heyeti Kuvvetli Güç Asia Holding Limited’in Pakistan’da heyeti Kuvvetli Solar Pakistan Limited’in sermayesinde sahip olduğu şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet hissenin Pakistan’da heyeti sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Şiddetli Wind Pakistan (Private) Limited’e devredilmesine, sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Pakistan’da heyeti Kuvvetli Sun Power (Private) Limited’in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet hissenin, Pakistan’da heyeti sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Kuvvetli Wind Pakistan (Private) Limited’e devredilmesine, sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Pakistan’da şurası Kuvvetli Renewable Pakistan (Private) Limited’in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7’sini temsil eden 997 adet hissenin, Pakistan’da konseyi sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Güçlü Wind Pakistan (Private) Limited’e devredilmesine, sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Pakistan’da şurası Şiddetli Wind Pakistan (Private) Limited tarafından, Şiddetli Kümesi şirketlerinden Güçlü O&M Güç Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş’nin Pakistan’da şurası Şiddetli Industrial Pakistan (Private) Limited’de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99’unu temsil eden 2.089.997 adet hissenin devralınmasına, sermayesini temsil eden hisselerin %99,7’sine sahip olduğumuz Pakistan’da heyeti Kuvvetli Wind Pakistan (Private) Limited tarafından, Şiddetli Kümesi şirketlerinden Güçlü O&M Güç Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş’nin Pakistan’da heyeti Kuvvetli O&M Pakistan Limited’de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99’unu temsil eden 1.199.997 adet hissenin devralınmasına ve ilgili hisse zamanlarında satış bedelinin nakden ve peşinen ödenmek üzere pay başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) olarak tespitine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı