Zorlu PSM’de Bu Hafta; 4-10 Nisan

ADİL YILDIRIM İLE İTİRAFLAR // 4 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

“Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir” mottosuyla yaşadıklarını özetlerken, özel hayatında başına gelen olayları ve ilişkilerde gözlemlediği sahneleri kendine özgü anlatım diliyle aktan Adil Yıldırım, 4 Nisan akşamı touché’de!

Kapı Açılış: 19.30

Bilet Fiyatları: 99,00 TL

ALICE MÜZİKALİ // 4 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından 4 Nisan’da seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Zorlu PSM’de kapalı gişe oynayan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile yer alıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Alice Müzikali: 21.00

Bilet Fiyatları:

VIP – 504.00 TL

1. Kategori – Tam: 420.00 TL

2. Kategori – Tam: 370.00 TL

3. Kategori – Tam: 291.00 TL

4. Kategori – Tam: 245.00 TL

5. Kategori – Tam: 193.00 TL

KUM ZAMBAKLARI // 4-10 NİSAN // 100 STUDIO // 20.30

Zorlu PSM’nin “Ortak Yapım” projesinde yapımını üstlendiği Kum Zambakları oyunu Nisan ayında da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyuncu ve yönetmen Yeşim Özsoy’un, iklim krizi ile yaşamları değişen evli bir çiftin iniş çıkışlarını ironik bir dil ile kaleme aldığı oyunu Kum Zambakları, yönetmen ve oyuncu Mark Levitas rejisörlüğünde sahneleniyor.

İçinde yaşadığımız dönemdeki iklim krizini evli bir çiftin ilişki süreciyle paralel olarak irdeleyen Kum Zambakları, doğanın sevgisizlik ve şiddetle yok edilmesini, çiftlerin modern hayatın içinde asimile oluşunu, insanoğlunun doğa ile bozulan ilişkisini ve dışardan bakıldığında mutlu olarak nitelendirilebilecek bir çiftin, bu bağlamda, kendi sonlarını nasıl hazırladıklarını gözler önüne seriyor.

Pek çok başarılı tiyatro projesinde imzası olan Evrim Doğan’ı Duygu, deneyimli oyuncu Umut Kurt’u ise Fikret karakterinde izleme şansı yakalayacağımız Zorlu PSM’nin yeni oyunu Kum Zambakları 4 ve 10 Nisan’da Zorlu PSM 100 Studio sahnesinde seyircisiyle buluşacak. Tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek olmak amacıyla BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’nin bir araya gelerek Türkiye’nin kültürel birikimine katkı sağlamayı hedefleyen ‘Ortak Yapım’ projesinin bir parçası olan “Kum Zambakları” oyunu, proje için yapılan açık çağrıya başvuran 786 projeden seçilen oyunlardan biri olmanın ayrıcalığını taşıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Aşınma: 20.30

*10 Nisan’daki Kum Zambakları oyununun kapı açılış saati 17.30, etkinlik saati 18.00’dir.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 121,00 TL

2. Kategori Fiyat: 88,00 TL

Öğrenci Fiyat: 55,00 TL

PENCERE – OYUN ATÖLYESİ // 4 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

The Reader’ın senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan İngiliz yazar Sir David Hare’in kaleme aldığı ve Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu “Pencere”, farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın ilişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra tekrar yan yana gelmeleri etrafında şekilleniyor. Deneyimli oyuncu Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin’in başrollerini paylaştığı “Pencere” Zorlu PSM’de!

Kapı Açılış: 20.00

Pencere: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori – 209,00 TL

2. Kategori – 176,00 TL

3. Kategori – 143,00 TL

ŞEHİRDE KİMSE YOKKEN // 5 NİSAN // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30

Rukiye, Anadolu’nun kırsalından kopup yolu İstanbul’a düşmüş bir kadındır. Öylesine bir kaostan kaçmıştır ki çareyi bir erkek berberine sığınmakta bulur. Sanki o berberin sahibi Nurullah kurtarıcı gibidir ve Rukiye’ye sahip çıkmıştır. Tuhaf bir arkadaşlık olur aralarında, yıllardır kimseyle konuşmayan Nurullah, Rukiye’de kendine yakın bir şeyler bulur. Mahallenin bitirimlerinden Ali de bu hikayeye dahil olur. Ali yönetmenlik hayali kuran genç bir adamdır, bu hikayeye de filminin baş kahramanı yani annesiyle giriş yapmıştır. Ali ile Rukiye arasında da sıra dışı bir arkadaşlık başlar. Ali mahalleye yeni düşmüş olan Rukiye’ye filmini ve hayallerini anlatırken bizi şenlikli ve uçuk hayatıyla tanıştırır.

Yalnızlık, arkadaşlık, aşk ve şiddet üzerine pek çok hikaye dinleriz bu üçlünün dünyasından.

Hayat bir masal mıdır? Masalsa bir sonu var mıdır? Mutlu son yoksa bu hayatta o zaman hayat dediğimiz şey masal mı, acı gerçeğin ta kendisi mi?

“Şehirde Kimse Yokken…” kadınlık, erkeklik üzerine de pek çok tartışmayı içinde barındırıyor. İnsanlığa “kadın” ve “erkek” diye verilen roller nedir? Rukiye, Nurullah ve Ali’nin perspektifinden cinsiyet meselesine bir bakış da görürüz. Bir erkek berberinin koltuğundan kadınlar, aşk ve yalnızlık nasıl görünür? O koltuğa oturanlar aynaya bakınca ne görür?

“Şehirde Kimse Yokken…” soru sordukça yeni sorular yaratan bir hikaye. Cevaplar hem tanıdık, hem de çok yabancı.

Zorlu PSM Prodüksiyon’un oyunu olan Şehirde Kimse Yokken, karanlık bir trajediyle birlikte kadın olmanın erdeminin ve gücünün altını çizdiği öyküsüyle 5 Nisan’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

Kapı Açılış: 20.00

Şehirde Kimse Yokken: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori – Avantajlı Dönem Fiyat: 125,00 TL

2. Kategori – Avantajlı Dönem Fiyat: 99,00 TL

3. Kategori – Avantajlı Dönem Fiyat: 75,00 TL

KUŞLAR // 5 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Aristofanes’in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden biri olan olan “Kuşlar”, yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Oyun, Atina devletinde yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından bezerek, kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak, bir ütopyanın peşine düşen iki arkadaş, hayalini kurdukları yeni düzende, kendi kaçtıkları tuzaklara düşmekten kurtulamazlar.

Semaver Kumpanya’nın yeni “Kuşlar” yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, satirik tavır, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları, bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor.

Kapı Açılış Saati: 19.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 198,00 TL

2. Kategori Fiyat: 176,00 TL

3. Kategori Fiyat: 154,00 TL

4. Kategori Fiyat: 132,00 TL

5. Kategori Fiyat: 99,00TL

EVLİLİKTEN SAHNELER // 5 NİSAN // 100 STUDIO // 20.30

10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan ideal eşler gibi görünen iki çocuk sahibi mutlu bir çiftin; bir çeşit sığınak olarak kurdukları evliliklerinin bazı dönemlerini yakından izleme fırsatını bulacak olan seyirci, bu çiftin sevgi, nefret, arzu, tekeşlilik, özgürlük, iletişimsizlik gibi kavramlarla mücadele edişlerini gözlemleyecek. Evlilikten Sahneler çoğu zaman kadın ve erkek kimliğinde önemli dönüşümlere yol açan ve onu biçimlendiren bir çerçeve haline gelen evliliği oyunun merkezine koyuyor. “İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile nedir?”, “Şefkat nedir?”, “Aşk nedir, ne değildir?” sorularına yanıt arayan Evlilikten Sahneler’de Ece Dizdar ve Öner Erkan’ın yanı sıra Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve Naz Buhşem de rol alıyor. Sinemanın ölümsüz isimlerinden Ingmar Bergman’ın kült filminden, ödüllü oyuncu ve yönetmen Kayhan Berkin rejisiyle sahneye uyarlanan Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı Evlilikten Sahneler, 5 Nisan’da Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 20.00

Evlilikten Sahneler: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 121,00 TL

2. Kategori Fiyat: 88,00 TL

Öğrenci Fiyat: 55,00 TL

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 6 NİSAN // 100 STUDIO // 21.00

YouTube’un en sevilen Late Night programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”, Türkiye ve gündeme dair konularıyla farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. “İbrahim Selim ile Bu Gece” programı sezon boyunca her Pazartesi 100 Studio’da izleyici ile buluşurken program Zorlu PSM’nin YouTube kanalından da kaçırdığınız bölümleri izleme fırsatı sunuyor! İbrahim Selim ile Bu Gece yepyeni bölümleriyle 6 Nisan’da da Zorlu PSM 100 Studio’da!

Kapı Açılış: 19.00

İbrahim Selim ile Bu Gece: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış Fiyat: 154,00 TL

Öğrenci Fiyat: 66,00 TL

Balkon Fiyat: 99,00 TL

KRAL LEAR – OYUN ATÖLYESİ // 6 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in “trajedisini kendi elleriyle çizen” kahramanı Kral Lear’a bürünüyor. İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çok katmanlı bir klasik olan oyunun yönetmeni ise Muharrem Özcan. Kral Lear, kızları ve ülkedeki diğer güç odakları arasında dönen bu trajedi, oyunun özündeki grotesk etkiler eşliğinde yorumlanıyor.

Kapı Açılış Saati: 19.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 242,00 TL

2. Kategori Fiyat: 209,00 TL

3. Kategori Fiyat: 165,00 TL

4. Kategori Fiyat: 143,00 TL

5. Kategori Fiyat: 109,00 TL

AŞK GEÇMİŞİM // 6 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom’un aşk hayatı tam bir fiyaskodur. Aynı şirkette çalışan Amy’nin de ondan kalır yanı yoktur. İş çıkışı bir şeyler içmeye çıkarlar ve o gece yaşadıkları tek gecelik ilişki sonucunda ikisi de kendini istemediği fırtınalı bir ilişkinin içinde bulur. Eski ilişkilerinin hayaletlerinden kurtulmak, kendi yaralarını sarıp gerçek aşka ulaşmak onlar için hiç kolay olmasa da bu iki yalnız kalp sonunda birbirleri için çarptığını fark edebilecek mi? Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ilk yapımı olan, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek’in oturduğu ve Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun başrolleri paylaştığı “Aşk Geçmişim” 6 Nisan’da da Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 20.00

Aşk Geçmişim: 20.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 198,00 TL

DENİZ GÖKTAŞ STAND-UP // 7 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.00

Deniz Göktaş politik ve kara mizah esintili şovu ile 7 Nisan’ da Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 143,00 TL

2. Kategori Fiyat: 132,00 TL

Balkon Fiyat: 110,00 TL

GARANTİ BBVA KONSERLERİ: KİD FRANCESCOLİ // 7 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ// 21.30

Fransa’nın en sevilen elektropop projesi Kid Francescoli Garanti BBVA konserleri kapsamında 07 Nisan 2022’de Turkcell Sahnesi’nde!

2000 yılında Mathieu Hocine’nin projesi olarak hayata geçen Kid Francescoli, 2013’te yayınladığı “With Julia” albümüyle indie-pop dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Amerika’da tanıştığı Julia Milkin’i ve Amerika’ya duyduğu sevgiyi işleyen albüm uzun süreler gündemden düşmedi. 2017’de “Play Me Again” albümüyle hem aşina olduğumuz hem de yepyeni dokular sunan sanatçı, şarkıylarıyla bizi adeta “With Julia”nın devamıyla buluşturdu. Bu albümüyle yüzünü Marsilya’ya dönen Kid Francescoli artık Amerika hayranlığından ziyade kendi memleketinin deniz, güneş ve kumundan ilham alarak farklı ses manzaraları sundu. Kid Francescoli, esin perisi olarak belirlediği Julia ve prodüktörü olarak birlikte çalışıtğı French 79 ile yeni türleri keşfetmekten çekinmiyor. Marsilya’nın esintilerini 7 Nisan’da Turkcell Sahnesi’ne taşıyacak Kid Francescoli’nin unutulmaz performansını kaçırmayın!

Kapı Açılış Saati: 20.30

Bilet Fiyatları:

Son Dönem Fiyat: 165,00 TL

ACI KAYBIMIZ // 7 NİSAN // 100 STUDIO // 20.30

Lale Mansur ve Gizem Aldemir’in oynadığı “Acı Kaybımız” adlı kara komedi, farklı sosyal sınıflarda yer alan kadınların yaşadığı baskı ve şiddeti konu alıyor. Erkek dünyasında çıkmaza sürüklenen kadının çaresizliği, şüphesiz ki toplumumuzun bir gerçeği. İstanbul Sözleşmesi’nin reddedildiği, kadına şiddetin görmezden gelindiği bu coğrafyada Proje No2, önceki sezon sahnelenmeye başlayan “Bernarda” adlı oyunda olduğu gibi, bu gerçekle yüz yüze gelen, dışlanan, dövülen, öldürülen kadınlarımız için sahnede ses yükseltmeye devam ediyor.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 121,00 TL

Öğrenci Fiyat: 93,50 TL

ÜLKEM ÖZSEZEN QUINTET // 7 NİSAN // TOUCHÉ // 21.00

Ülkem Özsezen; gitarda Bora Çeliker, saksafonda Barış Ertürk, kontrbasda Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman’ dan oluşan Ülkem Özsezen Quintet ile 7 Nisan’da touché’de! Özsezen, o akşam sizlere, kendisine ait besteler ve caz standartlarından oluşan bir repertuar sunacak!

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 99,00 TL

İPEK DİNÇ QUINTET// 8 NİSAN // TOUCHÉ // 21.00

Caz sahnesinin başarılı vokallerinden İpek Dinç, Yahya Dai, Kaan Bıyıkoğlu, Baran Say ve Fırtına Kıral ile oluşturdukları İpek Dinç Quintet, caz standartlarının yanı sıra latin ve funk parçalara da yer vereceği keyifli seçkisiyle, 8 Nisan akşamı touché’de!

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 99,00 TL

LOKALİZE: SELİN // 8 NİSAN // 100 STUDIO // 21.00

Lokal sahnenin sevilen isimlerini ağırladığımız Lokalize serisinde, Nisan ayının açılışını Selin ile yapıyoruz! Selin 8 Nisan Cuma akşamı, 100 Studio’da süprizlerle dolu ilk solo konserinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 99,00 TL

DELİ BAYRAMI // 8 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Bazı şeyler vardır, asla zamanın gölgesinde yok olup gitmez. En çok da çocukken sevdiğimiz şeyler peşinizi bırakmaz. Tıpkı bir izleyenin onlarca kez izlemek istediği Devekuşu Kabare gibi. Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleminden dökülen “Deliler” oyunu günümüzde oynansa… Üstüne üstlük tüm karakterler DasDas’ı ele geçirse neler olur? Tüm bu deliler arada bir dönüp 1980’li yıllara göz kırpsa bir de? DasDas’ın yeni oyunu “Deli Bayramı”nda tüm bu soruların cevabını bulacak, komedinin gücünü yıllar sonra yeniden yaşayacaksınız. Öyle ya, ne diyordu Deliler? “Kimi turşu kurar kimi fabrika Ama biz deliyiz, hayal kurarız.”

Kapı Açılış Saati: 19.30

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 242,00 TL

2. Kategori Fiyat: 209,00 TL

3. Kategori Fiyat: 165,00 TL

4. Kategori Fiyat: 143,00 TL

5. Kategori Fiyat: 109,00 TL

TİMSAH ATEŞİ // 9 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile hayata geçirilen, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla yaşadıkları çalkantılı hayatı konu alan, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı Timsah Ateşi Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşuyor. 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en sevilen ilk üç oyunu arasında yer alan Timsah Ateşi’nin Türkçe uyarlamasını Mehmet Ergen rejisi ile izliyoruz. 1989 yılında Kuzey İrlanda’da geçen hikaye, sevgisiz bir Katolik evi, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara komedi 9 Nisan’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 185,00 TL

2. Kategori Fiyat: 145,00 TL

3. Kategori Fiyat: 115,00 TL

KENAN DOĞULU // 9 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Türk pop müzik tarihinin en yenilikçi ve üretken isimlerinden Kenan Doğulu, 9 Nisan akşamı sevenleriyle buluşmak için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

Kapı Açılış Saati: 20.00

Bilet Fiyatları:

Avantajlı 1. Dönem Fiyat: 220,00 TL

PARRA FOR CUVA// 9 NİSAN // 100 STUDIO // 21.30

Alman ses sanatçısı ve şarkı yazarı Anna Naklab (Annika Klose) ile 2013 yılındaki ortak cover çalışması “Wicked Games” ile dans listelerinde yükselerek profesyonel kariyerine iddialı bir çıkışla başlayan Berlin merkezli elektronik müzik üreticisi Parra for Cuva, 9 Nisan akşamı 100 Studio’ya geliyor!

Kapı Açılış Saati: 20.30

Bilet Fiyatları:

Ön Satış Fiyat: 165,00 TL

DİLEK SERT ERDOĞAN BAND // 9 NİSAN // TOUCHÉ // 21.00

Besteci ve söz yazarı olarak yer aldığı ‘Moments’ albümü ile tanınan ,2019 yılında AB ortaklığıyla hayata geçirdiği Hükümsüz Caz projesiyle uluslararası caz alanında adından sıkça söz ettiren ve olağanüstü sahne enerjisiyle izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçıya, piyanoda çok değerli virtüöz Şef Rustam Rahmedov, basta Umut Oymak, saksafonda Yahya Dai ve davulda Erhan Seçkin eşlik ediyor. Türkiye’nin en güçlü kadın Soul ve R&B vokallerinden biri olarak kabul edilen Dilek Sert Erdoğan 9 Nisan tarihinde touché’de dinleyicilerle buluşuyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 99,00 TL

ZAHİRİ HAKİKAT // 10 NİSAN // TOUCHÉ // 17.00

Levent Erden touché sahnesinde, çocukluktan kalan yöntemlerle hiç anlatılmamış hikayeleri katılımcılarla beraber o anda oluşturuyor. Teknolojisiz dönemin “Kim, Nerede, Ne ile, Ne yapıyor?” kült oyununu katılan herkesle birlikte yeniden yorumluyor. Zahiri Hakikat, sanal gerçekliğin miş’li geçmiş zamanı. Daha önce hiç duyulmamış, her gün yepyeni, birlikte oluşturulan ve bir daha anlatılamayacak hikayeler.

Kapı Açılış: 16.00

Etkinlik: 17.00

Bilet Fiyatları:

Genel Giriş Fiyat: 154,00 TL

BİR ARABESK MÜZİKALİ: AFARA – UĞUR ASLAN // 10 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Başrolünde başarılı oyuncu Uğur Aslan’ın oynadığı, bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak söylediği Bir Arabesk Müzikali seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği “Afara-Bir Arabesk Müzikali”, seyirciyi mekana girdiği andan itibaren bir döneme götürüp, o dönemin değerleriyle buluşturuyor. Uğur Aslan, 8 kişilik arabesk orkestra eşliğinde canlı olarak arabesk şarkılar söylüyor. Uzun da olsa yakalarımızın bir araya gelemediği, gizli sevdalara tutulduğumuz, yokluğun içinde doyduğumuz, mutlu olmak için bolluğa ihtiyaç duymadığımız, hayatı ıskalamadığımız, hayatın geniş paçalarına tutunduğumuz bir dönemi anlatıyor. Bugün artık afara olan arabesk, afara kalan ahlak, afara kalan gazino kültürü, afara kalmış bir döneme selam çakıyor.

Uğur Aslan “Afara” performansı boyunca sahnede güçlü bir orkestrayla, onlarca arabesk şarkı söyleyip, hem oyuncu hem müzisyen olarak seyirciyi büyülüyor ve bir çok sürprizle buluşturuyor. Sahnede örneğine az rastlanır olan bu tür, seyirciyi “gerçeğin kendisiyle” buluşturup, derinden etkiliyor.

Bu muhteşem müzikal 12 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 363,00 TL

2. Kategori Fiyat: 297,00 TL

3. Kategori Fiyat: 220,00 TL

4. Kategori Fiyat: 154,00 TL

LUNAPARK GEZEGENİ // 4 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

Şehrin tüm çocukları Lunapark Gezegeni’ne gitmek için sıraya girmişlerdir. Eğlencenin sınırsız olduğu bu gezegene gidebilmenin tek şartı hayallerini vermektir. Çocuklar da sınırsız eğlenebilmek için hayallerinden vazgeçmişlerdir. Biri hariç; Sançoz Dedektif Holmes’in uçan arabasıyla tüm dünyayı kurtarmamak için büyük bir maceraya atılacaktır. Böylece eğlence dolu Lunapark Gezegeni’nin kapıları aralanacaktır.

Müzik, dans ve birçok sanatı bünyesinde barındıran oyunda rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açıyor.

4 yaş ve üzeri seyircisine Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde perdelerini açan oyun, çocuklara hayal kurmanın ne kadar da önemli olduğunu anlatıyor. Bir müzikal atmosferinde geçen oyun, rengarenk atmosferi ile çocukları sanatın eşsiz güzellikleriyle buluşturuyor. Aynı zamanda da son derece öğretici bir çok mesaj içeriyor.

Lunapark Gezegeni’nde rengarenk bir serüven sizleri bekliyor!

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 27,50 TL

2. Kategori Fiyat: 17,50 TL

YENİ TÜRKÜ // 10 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Sezenler Olmuş’ ve ‘Telli Telli’ gibi sayısız efsanevi şarkının hafızalarımıza kazınmasına vesile olan Yeni Türkü, 10 Nisan akşamı, Atlantis Yapım ve Zorlu PSM işbirliğiyle Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor!

Bilet Fiyatları:

1. Kategori Fiyat: 187,00 TL

2. Kategori Fiyat: 143,00 TL

BABYCONCERTS “AMERİKA’DAN AVRUPA’YA YOLCULUK”// 10 NİSAN // SKY LOUNGE // 11.00-14.00

0+ konseptiyle Türkiye’de ilk ve tek olan BabyConcerts, Nisan ayında da Zorlu PSM’de, çocukları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. Amerika’dan Avrupa’ya 45 dakikada gidilebilir mi? Müzikle evet!

Amerika’dan başlayan müzik yolculuğu, klasik müziğin Avrupa’dan doğuşuna tanık olmamızı sağlayan ustalarla devam edecek. Minikler bu yolculukta G.Bizet, J.Brahms, J.Strauss, S.Joplin, P.I.Tchaikovsky gibi dünyaca ünlü bestecilerle tanışacak.

11:00’da olacak “Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk” programı 0-4 yaş arası miniklerin katılımı için planlanmış olup, zorunluluk aranmayarak farklı yaştaki her çocuğa da açık olacaktır.

Etkinlik yaklaşık kırk beş dakika sürecektir. Oturma düzeni yoktur. Minderler ve sandalyeler bulunmaktadır.

Bilet Fiyatları:

Üç Kişilik (1 Yetişkin +2 Çocuk veya 2 Yetişkin+ 1 Çocuk) Fiyat: 360,00 TL

İki Kişilik (1 Yetişkin + 1 Çocuk) Fiyat: 240,00 TL

Tek Kişilik (12 Yaş ve Üstü) Fiyat: 140,00 TL

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı