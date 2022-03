Zübeyde Anne’nin Huzurunda 8 Mart Töreni

Karşıyaka Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyaret edildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, CHP Kadın Kolları MYK Üyeleri ile İl Yöneticileri, İlçe Başkanı Serdar Koç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Alev İldeniz, Karşıyaka Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım, bir kez daha sonsuz saygı ve minnetle anıldı. Anıt mezara çiçekler bırakılırken, katılımcılara mor balonlar dağıtıldı. Ziyaretin ardından, Çarşı içerisinden Karşıyaka İskele’ye yürüyüş düzenlendi. Dövizler ve sloganlarla toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısı yapıldı, “Şiddete hayır” mesajları verildi.

“TÜRK KADINI KAHRAMANDIR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Zübeyde Hanım, Türk kadınının simge isimlerinden birisidir. Ne mutludur ki bizim topraklarımızdadır, bize emanet edilmiştir. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde olmaktan, Cumhuriyet değerlerine bağlı olmaktan, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktan, Cumhuriyet’in simge kenti olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Türk kadını hiçbir zaman ayakta altına alınamaz; her zaman yüceltilmelidir, el üstünde tutulmalıdır. Türk kadını kahramandır, kahramanlığını her zaman göstermiştir. Kurtuluş Savaşı’ndaki tutumuyla da, bu vatanı savunan her evladın arkasında durmasıyla da, ne zaman bu ülke zorluğa girdiyse o gün dimdik duruşuyla da her zaman kahraman olmuştur ve bundan sonra da olacaktır” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” VURGUSU

CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Alev İldeniz ise törendeki konuşmasında şunları kaydetti: “Tarih boyunca kadın cesaretiyle, gücüyle, farkındalığıyla, mücadelesiyle hep ön saflarda yer aldı. Bugün kadınların sahip olduğu her hakta yine biz kadınların emeği ve gücü var. Ne acı ki günümüz Türkiye’sinde iktidarın izlediği kadını hiçe sayan politikalar sebebiyle artık istisnasız her gün yurdumuzun dört bir yanından gelen kadın cinayeti, kadına şiddet, taciz gibi kahredici haberlerle nefessiz kalıyoruz. Zaten etkin uygulanmaktan imtina edilen ve bir gecede keyfi bir karar ile çekilen ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demeye devam edeceğiz. Ta ki bu anlamsız adım geriye çekilene kadar…”

DOPDOLU PROGRAM

Karşıyaka’daki Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında; 8 Mart Salı günü saat 13.00’te Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda yıl boyu kurslardan yararlanan kadınların hazırladığı “Mahalle Merkezleri El Emeği Pazarı”nın açılışı yapılacak. Pazar, 8- 9 ve 10 Mart’ta açık olacak. 13.30’dan itibaren Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde “Girişimci Kadınlar Konuşuyor” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 18.30’da ise Karşıyaka Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Hüseyin Tolu önderliğinde mini bir konser verecek. 20.30’da da Sunay Akın Karşıyakalılar ile bir araya gelerek “Önce Kadınlar ve Çocuklar” isimli gösterisini izleyicilerle buluşturacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı