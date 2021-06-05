Zuchex Trend Weeks, başlıyor

T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB’in takviyeleriyle Tarsus Turkey tarafından düzenlenen Zuchex fuarı kapsamında, Haziran ayında değerli bir dijital aktiflik gerçekleştiriliyor. Zuchex Trend Weeks etkinliğinde, Türkiye mesken ve mutfak eşyaları kesiminin seçkin markalarına ilişkin yeni koleksiyonların ve trend eserlerin ayrıntılı incelemelerine yer verilecek. 2022 konut ve mutfak eşyaları modasının bugünden görücüye çıkacağı bu özel tertibi, dalın yurt içi ve yurt dışından tüm paydaşları fiyatsız olarak ve online takip edebilecek. Zuchex Trend Weeks’te lanse edilen yeni eserler, Eylül ayındaki fuarda da özel olarak sergilenecek.

Mesken ve mutfak eşyaları dalında 2021’in dünyadaki birinci ve tek büyük buluşması olacak Zuchex fuarı kapsamında, Haziran ayı boyunca trend haftaları düzenleniyor. Zuchex Trend Weeks aktifliği, iştirakçi firmaların 2022 koleksiyonlarından en trend eserleri bölümle buluştururken, yurt içi ve yurt dışından satın almacılar, bu özel dizaynları fuardan evvel görme fırsatı yakalayacak. Birinci defa düzenlenecek aktiflikte Haziran ayı boyunca her hafta seçkin markalara ilişkin dizaynların ayrıntılı eser incelemelerine yer verilecek. Zuchex Trend Weeks esnasında fuar öncesinde sergilenecek yeni koleksiyonlar ve trend eserler, Zuchex 2021 fuarında Tüyap, İstanbul’da dalın beğenisine sunulacak.

31. Milletlerarası Konut ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, 16-19 Eylül’de

İhracatını her yıl yüzde 10 artıran ve yurt dışı satışlarını 2021 sonunda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Türkiye konut ve mutfak eşyaları dalı, bölgesinde 2 yıl ortadan sonra açılacak birinci fuar olan Zuchex’te bir ortaya gelecek. 30. yılını kutladığı son fuarda iştirakçilerinin ve ziyaretçilerinin beklentisini ziyadesiyle karşılama başarısı gösteren ve yaklaşık 1,5 milyar dolar hacminde sektörel ticaretin gerçekleştiği Zuchex, 16 – 19 Eylül 2021 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde 31. defa kapılarını açacak. Zuchex 2021’de, sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli konut aletlerine, pişirme ekipmanlarından, dekoratif mesken ve mutfak eşyalarına, plastik mesken eşyalarından bahçe aksesuarlarına kadar binlerce yeni eser sergilenecek.

Hibya Haber Ajansı