Zülfü Livaneli “Balıkçı ve Oğlu” ile çok satanlarda

Zülfü Livaneli’nin üç yıl ortadan sonra çıkardığı ve yayımlandığı günden bu yana liste başı olan yeni romanı “Balıkçı ve Oğlu”, çok satanlar listesindeki yerini muhafazayı başarıyor.

Zülfü Livaneli’nin İnkılâp Kitabevi etiketiyle bir mühlet evvel raflarda yerini alan yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’na edebiyatseverlerin ilgisi devam ediyor. Romanında okurlarını Ege kıyılarında balıkçılık yapan bir ailenin öyküsüne ortak eden Livaneli’nin başarısı okurlarının takviyesiyle sürat kesmeden devam ediyor. Tutkusuyla Ernest Hemingway’e, etraf hassaslığı ile Halikarnas Balıkçısı’na selam gönderdiği romanında günümüzün en değerli sorunlarından biri olan göçmenlik sıkıntısını insani bir bakış açısıyla ele alan usta edebiyatçının romanının çok satanlar listesinde uzun müddettir yerini muhafazayı başarması, okurlarının da kitaba olan ilgisini kanıtlıyor. Her kitabında olduğu üzere Balıkçı ve Oğlu’nda da kendisini yalnız bırakmayan okurlarına teşekkürlerini sunan Livaneli, herkesi denizleri, balıkçıları, göçmenleri ve yitip giden hayatlarına ortak olmaya davet ediyor.

Zülfü Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak konutlarında televizyondan izledikleri haberlerden yahut tanışlarla sohbetlerden aşina oldukları meyyit insan vücutları ve yarı meyyit bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba tesiri yaratıyor; aile bağlantılarını farklı bir çehreye büründürüyor.

Zülfü Livaneli’nin, üç yıl ortadan sonra yazdığı ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, inkilap.com ve internet üzerinden kitap satan tüm mecralardan satın alınabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı