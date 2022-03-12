Zumba artık Kocaeli’de bir yaşam biçimi

Büyükşehir, SEKASEM ve GEBZESEM’de açtığı zumba atölyesinde çocuklara sağlıklı bir yaşam sunuyor

Kent genelindeki çocukların sağlıklı büyümesini ve gelişmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda Kocaelili çocuklara müzik ve dansı içinde barındıran bir egzersiz sistemi olan zumbayı öğretiyor. Son yılların en gözde aktivitesi olan zumba, hem dansı hem de sporu içinde barındırması sebebiyle çocuklar tarafından çok seviliyor. Çocukların zumbayı kurumsal bir kimlik altında icra etmelerini önemseyen Büyükşehir, Kocaeli ve Gebze’de zumba atölyesi açarak onların yaşamını daha keyifli hale getiriyor.

NELER KAZANIYORLAR?

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen zumba dersleri SEKASEM ve GEBZESEM Anne Şehir Spor Salonu’nda veriliyor. 6-8 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen zumba dersi, çocukların yeni arkadaş edinmelerine, keyifli vakit geçirmelerine ve bireyselleşmelerine ortam sağlıyor. Fiziksel aktivitelerle beraber sağlıklı bir yaşam da sunan zumba, sporu keyifli hale getirerek onların dansla form tutmasını sağlıyor.

HAYATA GÜLÜMSEYEREK BAKIYORLAR

Zumba ile kendilerini daha zinde ve sağlıklı hisseden çocukların derslerdeki neşeli halleri anne ve babaların da memnuniyetini kazanıyor. Kocaeli ve Gebze’de uzman eğitmenler yönetiminde zumba dansı öğrenen çocuklar hayata gülümseyerek bakıyor. Eğlenceli ve hareketli bir dans olan zumba, hafta sonları SEKASEM ve GEBZESEM’de gerçekleşiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, kayıt ve bilginin 0262 318 27 25 numaralı telefondan verildiğini bildirdi.